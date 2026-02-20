Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В московских аэропортах из-за снегопада отменили восемь рейсов

Ведомости

Из-за аномального снегопада в аэропортах Москвы «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» отменили восемь рейсов, в том числе три иностранными перевозчиками. Кроме того, по данным на 8:00 мск, семь рейсов задержаны на вылет более двух часов. Об этом сообщает Росавиация в Telegram-канале.

По данным ведомства, в период с с 6:00 до 8:00 мск воздушные гавани обслужили 61 рейс (31 на вылет, 30 на прилет). С начала суток аэропорты обслужили 276 рейсов: 168 – на вылет, 108 – на прилет. Уходов самолетов на запасные аэродромы нет.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус 19 февраля сообщал, что снегопад в Москве и области продлится всю ночь. Днем 20 февраля, по его словам, прогнозируются небольшие осадки, но нового обновления суточного рекорда не ожидается. А вот снежный максимум этой зимы может быть обновлен. Сейчас он составляет 61 см.

19 февраля Росавиация сообщала, что в столичных аэропортах на фоне сильного снегопада были отменены уже 29 рейсов, с начала суток восемь самолетов были направлены на запасные аэродромы.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте