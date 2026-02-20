В московских аэропортах из-за снегопада отменили восемь рейсов

Из-за аномального снегопада в аэропортах Москвы «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» отменили восемь рейсов, в том числе три иностранными перевозчиками. Кроме того, по данным на 8:00 мск, семь рейсов задержаны на вылет более двух часов. Об этом сообщает Росавиация в Telegram-канале.