В московских аэропортах из-за снегопада отменили восемь рейсов
Из-за аномального снегопада в аэропортах Москвы «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» отменили восемь рейсов, в том числе три иностранными перевозчиками. Кроме того, по данным на 8:00 мск, семь рейсов задержаны на вылет более двух часов. Об этом сообщает Росавиация в Telegram-канале.
По данным ведомства, в период с с 6:00 до 8:00 мск воздушные гавани обслужили 61 рейс (31 на вылет, 30 на прилет). С начала суток аэропорты обслужили 276 рейсов: 168 – на вылет, 108 – на прилет. Уходов самолетов на запасные аэродромы нет.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус 19 февраля сообщал, что снегопад в Москве и области продлится всю ночь. Днем 20 февраля, по его словам, прогнозируются небольшие осадки, но нового обновления суточного рекорда не ожидается. А вот снежный максимум этой зимы может быть обновлен. Сейчас он составляет 61 см.
19 февраля Росавиация сообщала, что в столичных аэропортах на фоне сильного снегопада были отменены уже 29 рейсов, с начала суток восемь самолетов были направлены на запасные аэродромы.