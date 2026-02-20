Экс-глава «Корпорации развития Курской области» осужден на девять лет колонии
Ленинский районный суд Курска приговорил бывшего руководителя АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина к девяти годам колонии общего режима за хищение 152 млн руб. при строительстве фортификаций в регионе, сообщил ТАСС. Его также лишили государственной награды и взыскали штраф в размере 900 000 руб.
Суд также приговорил заместителей Лукина Дмитрия Спиридонова и Игоря Грабина к семи и восьми годам колонии соответственно. Директора курской компании ООО «КТК сервис» Андрея Воловикова осудили на 8,5 года. Кроме того, с бывшего руководства «Корпорации развития Курской области» взыскали 152,8 млн руб.
Лукин, по версии следствия, в июле 2023 г. совместно со своими подельниками обеспечил заключение с возглавляемым Воловиковым ООО «КТК сервис» договора подряда на возведение взводных опорных пунктов на территории Курской области. «КТК сервис» реальных работ не проводил.
18 апреля 2025 г. губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что свыше 10 уголовных дел возбуждено против связанных с «Корпорацией развития Курской области» компаний, через которую прошли «десятки миллиардов рублей» из бюджета. Только на фортификацию выделили 19,4 млрд руб., корпорация занималась строительством медпунктов, аэропортов, развитием земель и закупкой алкоголя.
При расследовании были задержаны курские чиновники, среди которых – бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов. 11 сентября стало известно, что Смирнов признался в получении около 30 млн руб. в виде взяток от предпринимателей. Взятки были связаны с контрактами на возведение фортификационных сооружений на границе с Украиной.