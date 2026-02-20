Мосгорсуд оставил в силе приговор участницам Pussy Riot
Московский городской суд подтвердил обвинительные приговоры участницам панк-группы Pussy Riot (признана экстремистской организацией на территории РФ) по делу о фейках о действиях ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Апелляционная инстанция рассмотрела жалобы на решение Басманного райсуда столицы. 15 сентября Мария Алехина была заочно приговорена к 13 годам колонии общего режима, Тасо Плетнер – к 11 годам. Ольга Борисова, Диана Буркот и Алина Петрова получили по восемь лет лишения свободы. Кроме того, каждой из осужденных запрещено администрировать сайты на различные сроки.
Все фигурантки признаны виновными по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ – публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ.
«Апелляционная коллегия по уголовным делам оставила приговор суда первой инстанции без изменений», – уточнили в суде.
15 декабря также сообщалось, что суд признал панк-группу Pussy Riot экстремистской организацией. Решение вступило в законную силу.