Мосгорсуд оставил в силе приговор участницам Pussy Riot

Апелляционная инстанция рассмотрела жалобы на решение Басманного райсуда столицы. 15 сентября Мария Алехина была заочно приговорена к 13 годам колонии общего режима, Тасо Плетнер – к 11 годам. Ольга Борисова, Диана Буркот и Алина Петрова получили по восемь лет лишения свободы. Кроме того, каждой из осужденных запрещено администрировать сайты на различные сроки.