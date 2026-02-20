Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Мосгорсуд оставил в силе приговор участницам Pussy Riot

Ведомости

Московский городской суд подтвердил обвинительные приговоры участницам панк-группы Pussy Riot (признана экстремистской организацией на территории РФ) по делу о фейках о действиях ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Апелляционная инстанция рассмотрела жалобы на решение Басманного райсуда столицы. 15 сентября Мария Алехина была заочно приговорена к 13 годам колонии общего режима, Тасо Плетнер – к 11 годам. Ольга Борисова, Диана Буркот и Алина Петрова получили по восемь лет лишения свободы. Кроме того, каждой из осужденных запрещено администрировать сайты на различные сроки.

Все фигурантки признаны виновными по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ – публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ.

«Апелляционная коллегия по уголовным делам оставила приговор суда первой инстанции без изменений», – уточнили в суде.

15 декабря также сообщалось, что суд признал панк-группу Pussy Riot экстремистской организацией. Решение вступило в законную силу.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь