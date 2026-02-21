Напавший с ножом на Чибиса погиб на спецоперации
Житель Апатит Александр Быданов, который напал с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса весной 2024 г., погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщается на его странице во «В контакте».
Быданов погиб при выполнении боевой задачи 4 января 2026 г. Прощание с ним прошло 17 февраля в Апатитах.
Нападение на губернатора произошло 4 апреля 2024 г. после его встречи с местными жителями в Апатитах. В результате Чибис получил ножевое ранение в живот. Быданова задержали в тот же день. В Следственном комитете сообщили, что на допросе он объяснил свое нападение «неприязнью к губернатору». 12 апреля Чибиса выписали из больницы. Его ранение обошлось без осложнений.
Присяжные заседатели признали Быданова виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). На суде 24 октября он признал, что хотел убить губернатора. Апатитский суд Мурманской области приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.