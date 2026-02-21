Напавший с ножом на Чибиса погиб на спецоперации

Нападение на губернатора произошло 4 апреля 2024 г. после его встречи с местными жителями в Апатитах. В результате Чибис получил ножевое ранение в живот. Быданова задержали в тот же день. В Следственном комитете сообщили, что на допросе он объяснил свое нападение «неприязнью к губернатору». 12 апреля Чибиса выписали из больницы. Его ранение обошлось без осложнений.