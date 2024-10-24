Напавшего на губернатора Чибиса приговорили к 13 годам строгого режима
Апатитский суд Мурманской области приговорил Александра Быданова, напавшего с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов области.
Первый год фигурант проведет в тюрьме, остальные – в колонии. Быданов осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Гособвинение запрашивало 14,5 года, ходатайствуя о дополнительном наказании в виде ограничения свободы на 1,5 года, чтобы Быданов не менял место жительства, не выезжал за пределы муниципалитета, не посещал место работы и жительства Чибиса и не приближался к нему ближе, чем на 300 м.
Нападение на губернатора Мурманской области произошло 4 апреля после его встречи с местными жителями в Апатитах. Чибис получил ножевое ранение. Быданова задержали в тот же день. В Следственном комитете России сообщили, что в ходе допроса фигурант объяснил свое нападение «неприязнью к губернатору», лично знакомы до происшествия они не были. 12 апреля Чибиса выписали из больницы. По его словам, ранение обошлось без осложнений.
На суде Быданов раскаялся в содеянном, назвав свой поступок неадекватным, и попросил прощения, писало «РИА Новости». В начале октября присяжные заседатели признали его виновным в покушении на убийство Чибиса и отметили, что он не заслуживает снисхождения, сообщал адвокат подсудимого Александр Москаленко. 1 октября Чибис дал показания против Быданова.