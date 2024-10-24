Напавшего на губернатора Чибиса приговорили к 13 годам строгого режима

Первый год фигурант проведет в тюрьме, остальные – в колонии. Быданов осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Гособвинение запрашивало 14,5 года, ходатайствуя о дополнительном наказании в виде ограничения свободы на 1,5 года, чтобы Быданов не менял место жительства, не выезжал за пределы муниципалитета, не посещал место работы и жительства Чибиса и не приближался к нему ближе, чем на 300 м.