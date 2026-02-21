Автомобиль наполовину провалился под лед Байкала
Внедорожник наполовину провалился под лед на озере Байкал в Иркутской области, водителя и ребенка спасли. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Автомобиль нашли полицейские и сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС, которые были примерно в 5 км от береговой линии Куркутского залива, в районе бухты Улан-Хада. Они увидели женщину за рулем и ребенка на пассажирском сидении. Самостоятельно выбраться из машины они не могли. В ходе спасательной операции женщину и ребенка эвакуировали на борт судна на воздушной подушке. Внедорожник с помощью буксировочного троса вытащили на лед и транспортировали на берег.
Волк напомнила, что выезд транспортных средств на лед вне открытых ледовых переправ запрещен. Она предупредила, что такие действия могут повлечь трагические последствия.
20 февраля на озере Байкал в районе мыса Хобой под лед провалился автомобиль с туристами из Китая. В машине, помимо водителя, находились восемь человек. Одного туриста удалось спасти. Восемь человек погибли, включая 14-летнего ребенка.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).
В агентстве по туризму Иркутской области заявили, что у перевозчика туристов из КНР не было официальной регистрации. Там обратили внимание, что туры длительнее 12 часов могут организовывать только туроператоры – юрлица из реестра. Самозанятые и ИП не в состоянии нести ответственность за туристов, их услуги вне закона.