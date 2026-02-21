Автомобиль наполовину провалился под лед Байкала

Автомобиль нашли полицейские и сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС, которые были примерно в 5 км от береговой линии Куркутского залива, в районе бухты Улан-Хада. Они увидели женщину за рулем и ребенка на пассажирском сидении. Самостоятельно выбраться из машины они не могли. В ходе спасательной операции женщину и ребенка эвакуировали на борт судна на воздушной подушке. Внедорожник с помощью буксировочного троса вытащили на лед и транспортировали на берег.