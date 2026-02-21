Специалисты проверят, насколько безопасна ледовая переправа на остров Ольхон

20 февраля на озере Байкал в районе мыса Хобой под лед провалился автомобиль с туристами из Китая. В машине, помимо водителя, находились восемь человек. Спасти удалось одного туриста, восемь человек погибли, включая 14-летнего ребенка. В агентстве по туризму Иркутской области сообщили, что у перевозчика туристов из Китая не было официальной регистрации.