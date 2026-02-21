Специалисты проверят, насколько безопасна ледовая переправа на остров Ольхон
Специальная комиссия в ближайшие дни проведет повторный осмотр ледовой переправы на остров Ольхон на предмет соответствия нормативным требованиям. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области. Работы по созданию официальной ледовой дороги продолжаются, однако состояние льда пока не позволяет открыть движение для транспорта.
В облправительстве подчеркнули, что в местности Иркутская Губа на Ольхоне обнаружена большая трещина, также вызывает вопросы состояние льда в соседней бухте. По данным специалистов, ледовый покров пока не выдерживает интенсивного потока машин, которые обычно направляются на остров. Решение об открытии переправы будет принято после дополнительного освидетельствования трассы.
21 февраля официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что на Байкале в Иркутской области внедорожник наполовину ушел под лед, находившиеся в машине водитель и ребенок спасены.
20 февраля на озере Байкал в районе мыса Хобой под лед провалился автомобиль с туристами из Китая. В машине, помимо водителя, находились восемь человек. Спасти удалось одного туриста, восемь человек погибли, включая 14-летнего ребенка. В агентстве по туризму Иркутской области сообщили, что у перевозчика туристов из Китая не было официальной регистрации.