В Москве установили желтый уровень опасности из-за гололедицы

21 февраля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что высота сугробов на опорной метеостанции ВДНХ достигла 70 см, что почти вдвое превышает климатическую норму. Текущие показатели побили рекорд 1966 г., когда в эту дату сугробы составляли 64 см. В то же время абсолютный рекорд месяца в 72 см еще не побит. Нормой для 21 февраля считается показатель в 38 см.