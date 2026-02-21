В Москве установили желтый уровень опасности из-за гололедицы
Гидрометцентр России установил в Москве и области желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемого усиления ветра и гололедицы на дорогах. Предупреждение начнет действовать 22 февраля с 09:00 мск.
Днем в столице и Подмосковье прогнозируется сильный юго-западный ветер с порывами до 15 м/с.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что ночью 22 февраля осадки не ожидаются, во второй половине дня снег, ночью -6…-8 градусов, днем 0…-2 градусов.
21 февраля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что высота сугробов на опорной метеостанции ВДНХ достигла 70 см, что почти вдвое превышает климатическую норму. Текущие показатели побили рекорд 1966 г., когда в эту дату сугробы составляли 64 см. В то же время абсолютный рекорд месяца в 72 см еще не побит. Нормой для 21 февраля считается показатель в 38 см.
Сильные снегопады вернулись в Москву и область 19 февраля. Причиной стал южный циклон под названием «Валли». 20 февраля в столице зафиксировали рекордную высоту сугробов, она составила 80 см. Это рекорд за все 72 года метеонаблюдений.