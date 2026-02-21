Проработавшим менее 10 месяцев за год мигрантам могут аннулировать ВНЖ
Мигрантам, проработавшим менее 10 месяцев за год, могут аннулировать вид на жительство (ВНЖ) или разрешение на временное пребывание (РВП). Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Государственной думы.
Поправки также вводят запрет на выдачу или продление трудового патента мигранту, если его доходы в расчете на него самого или на каждого члена семьи, находящегося в России, составляют меньше одного прожиточного минимума региона. Налоговые органы будут автоматически представлять такие данные в МВД.
9 февраля Минфин представил поправки в Налоговый кодекс, расширяющие категории иностранцев, которые будут обязаны вносить фиксированный авансовый платеж по НДФЛ при работе в России. Предлагается включить этот в перечень временно или постоянно проживающих в РФ иностранных граждан, работающих у физлиц для «личных, домашних и иных подобных нужд», а также тех, кто работает на тех же условиях без разрешения или патента.