Проработавшим менее 10 месяцев за год мигрантам могут аннулировать ВНЖ

9 февраля Минфин представил поправки в Налоговый кодекс, расширяющие категории иностранцев, которые будут обязаны вносить фиксированный авансовый платеж по НДФЛ при работе в России. Предлагается включить этот в перечень временно или постоянно проживающих в РФ иностранных граждан, работающих у физлиц для «личных, домашних и иных подобных нужд», а также тех, кто работает на тех же условиях без разрешения или патента.