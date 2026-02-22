Норвегия заняла первое место в медальном зачете Олимпиады-2026

Норвегия заняла первое место в медальном зачете Олимпиады-2026По итогам Игр в Италии она завоевала 41 медаль
Норвежские спортсмены получили 41 медаль, заняв первое место в зачете зимней Олимпиады в Италии. Это следует из информации на сайте спортивного конкурса.
Страна забрала 18 золотых медалей, 12 серебряных и 11 бронзовых.
На втором месте США с 33 наградами, включая 12 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалей. На третьем месте – Нидерланды. Спортсмены получили 10 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовые медали.
Принимающая конкурс Италия попала на четвертое место в медальном зачете с 30-ю наградами: 10 золотых, 6 серебряных, 14 бронзовых. Пятерку лидеров закрыла Германия с 26 наградами, в том числе 8 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых медалями.
В топ-10 также вошли Франция (23 медали, 8 золотых), Швеция (18 медалей, 8 золотых), Швейцария (23 медали, 8 золотых), Австрия (18 медалей, 5 золотых) и Япония (24 медали, 5 золотых). Последнюю строчку заняла Бельгия с одной бронзовой медалью.
XXV зимние Олимпийские игры прошли с 6 по 22 февраля в городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Россию представили 13 спортсменов, они выступали под нейтральным флагом.