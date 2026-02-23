2025 год стал рекордным по числу уголовных дел против вице-губернаторов

В исковом заявлении описывается схема, действовавшая после назначения Вороновского министром транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края в 2016 г. Он, как установила Генпрокуратура, распределял дорожные госзаказы среди заранее отобранных подрядчиков и требовал «плату» за доступ к контрактам. Деньги вносились в созданный в 2017 г. фонд «Моя Кубань» под видом добровольных пожертвований, а затем выводились через подконтрольные структуры, рассказывает источник. Всего в 2017–2024 гг. 46 предприятий дорожной отрасли перечислили в фонд более 1,9 млрд руб., уточняется в иске.