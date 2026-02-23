2025 год стал рекордным по числу уголовных дел против вице-губернаторов
В 2025 г. уголовные дела были возбуждены против трех бывших и действующих вице-губернаторов Краснодарского края, подсчитали «Ведомости». Среди них – экс-депутат Госдумы Анатолий Вороновский, который вместе с другими фигурантами проходит по делу о получении взяток на сумму 2,8 млрд руб. в период своей работы в министерстве транспорта Краснодарского края и на должности вице-губернатора.
За последние 10 лет, по подсчетам издания, почти в каждом четвертом российском регионе возбуждали уголовные дела в отношении вице-губернаторов. Особенно выделяется Краснодарский край, где под следствием оказались семь заместителей губернатора Вениамина Кондратьева, который стал врио главы региона в апреле 2015 г.
В феврале 2017 г. был задержан Юрий Гриценко, отвечавший за строительную сферу Краснодарского края. Через пять лет суд приговорил его к четырем годам условного срока за мошенничество и превышение полномочий в процессе финансирования строительства перинатального центра в Сочи.
Генпрокуратура 20 января подала в Центральный районный суд Сочи антикоррупционный иск, в котором просит обратить в доход государства имущество и корпоративные права, связанные с Вороновским, а также группой его предполагаемых соучастников и аффилированных лиц. Как рассказал источник, бывший депутат Госдумы получал откаты за распределение бюджетных средств на строительство и ремонт дорог. По иску ответчиками вместе с бывшим парламентарием проходят 29 физических лиц. В их числе депутат Госдумы Андрей Дорошенко и его родственники, а также депутат заксобрания Краснодарского края Александр Карпенко.
В исковом заявлении описывается схема, действовавшая после назначения Вороновского министром транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края в 2016 г. Он, как установила Генпрокуратура, распределял дорожные госзаказы среди заранее отобранных подрядчиков и требовал «плату» за доступ к контрактам. Деньги вносились в созданный в 2017 г. фонд «Моя Кубань» под видом добровольных пожертвований, а затем выводились через подконтрольные структуры, рассказывает источник. Всего в 2017–2024 гг. 46 предприятий дорожной отрасли перечислили в фонд более 1,9 млрд руб., уточняется в иске.
19 февраля Центральный районный суд Сочи изъял имущество Вороновского и Дорошенко.