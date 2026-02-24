В МВД предупредили о поддельном чат-боте ФНС России

20 февраля сотрудники киберполиции сообщили, что сервисы «пробива» в Telegram применялись для получения данных о военнослужащих, правоохранителях и представителях власти с целью подготовки диверсионно-террористических актов. С их помощью злоумышленники могут незаконно формировать «цифровой портрет» человека – от ФИО и даты рождения до адресов, телефонных номеров и информации о родственниках.