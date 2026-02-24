Газета
Главная / Общество /

В МВД предупредили о поддельном чат-боте ФНС России

Ведомости

Сотрудники полиции выявили поддельный чат-бот «Таксик», выдающий себя за официальный ресурс ФНС России, рассказали в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

В полиции считают, что пользователей должны насторожить сомнительное название и примитивный функционал. Для авторизации необходимо ввести ФИО, номер телефона и передать код подтверждения.

В УБК МВД отметили, что никаких реальных сервисов или доступа к услугам «Таксик» не предоставляет.

20 февраля сотрудники киберполиции сообщили, что сервисы «пробива» в Telegram применялись для получения данных о военнослужащих, правоохранителях и представителях власти с целью подготовки диверсионно-террористических актов. С их помощью злоумышленники могут незаконно формировать «цифровой портрет» человека – от ФИО и даты рождения до адресов, телефонных номеров и информации о родственниках.

