Мирошник: 1160 детей пострадали от украинских ударов с февраля 2022 года

Ведомости

Примерно 1160 детей пострадали из-за ударов ВСУ с февраля 2022 г., 240 погибли. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в ходе круглого стола «В поиске решения по урегулированию украинского кризиса: вызовы и возможности». Мероприятие было организовано постпредством РФ при ОБСЕ.

«Количество пострадавших детей от деяний украинских боевиков с 2014 г. достигло почти 2000 несовершеннолетних граждан. С февраля 2022 г. от украинских преступлений пострадало почти 1400 детей, из которых как минимум 240 уже никогда не достигнут своего совершеннолетия», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

24 февраля Мирошник также говорил, что за последнюю неделю Киев ударил по меньшей мере по пяти российским учебным заведениям. Среди них – школы в Брянске, запорожских Энергодаре и Васильевке, образовательные учреждения в Белгородской области и Луганской народной республике (ЛНР).

15 января председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин сообщил, что ВСУ с начала спецоперации атаковали 44 региона РФ за пределами зоны боевых действий. Тогда он говорил, что с 2022 г. было зафиксировано уже более 11 000 обстрелов и терактов с использованием беспилотников.

