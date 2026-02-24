Прокуратура подала иск о праве собственности на 272 произведения центра Рерихов

Рассмотрение дела Булочника завершилось в январе 2025 г. Замоскворецкий суд признал его виновным в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере, заочно назначив 10 лет колонии. По версии следствия, будучи председателем правления Мастер-банка, он с 2011 по 2013 гг. вместе с сотрудниками похитил около 4,5 млрд руб. через фиктивные кредиты. Средства тратились на покупку картин за границей, которые затем дарились МЦР. Суд постановил конфисковать 41 работу Рерихов и взыскать с Булочника более 4,4 млрд руб., а иски потерпевших удовлетворил частично или полностью.