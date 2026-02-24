Прокуратура подала иск о праве собственности на 272 произведения центра Рерихов
Московская прокуратура обратилась в Измайловский районный суд с иском о признании права собственности государства на 272 произведения искусства, принадлежащие Международному центру Рерихов (МЦР). Эти произведения включают картины и рисунки художников Николая и Святослава Рерихов, а также предметы мемориального фонда. Об этом «Ведомостям» сообщили в центре.
Прокуратура уже обращалась в Останкинский районный суд с аналогичным заявлением. Суд первой инстанции удовлетворил требования, но в апелляции отменили это решение и вернули дело на новое рассмотрение.
Теперь прокуратура выбрала другой юридический путь. Она подала иск о признании права государственной собственности на указанные произведения искусства. Ответчиком по этому делу выступает МЦР, а в качестве третьих лиц привлечены спонсор центра и председатель правления Мастер-банка Борис Булочник, его супруга Надежда, Музей Востока и Министерство культуры РФ.
Прокуратура утверждает, что договоры дарения, на основании которых произведения искусства были переданы МЦР, являются недействительными. Надзорное ведомство также заявляет, что семья Булочников не имела достаточных средств для приобретения этих ценностей. При этом прокуратура отмечает, что произведения искусства принадлежали Святославу Рериху, который завещал свое имущество Советскому Фонду Рерихов. После ликвидации этого фонда, по мнению прокуратуры, имущество перешло в собственность РФ.
Кроме того, прокуратура ссылается на судебные решения, подтверждающие отсутствие у МЦР права наследования и правопреемства по отношению к Советскому Фонду Рерихов и самому Святославу Рериху.
МЦР считает новый иск прокуратуры необоснованным. Представители центра утверждают, что прокуратура пропустила срок исковой давности для предъявления таких требований. Центр владеет этими произведениями искусства с 1990-х гг. и на протяжении многих лет осуществлял их реставрацию, хранение и экспонирование, отметили в организации.
Предварительное судебное заседание назначено на 25 февраля.
В сентябре МЦР подал апелляционную жалобу на решение Останкинского суда Москвы о признании 272 картин музея бесхозными и подлежащими обращению в доход государства. Произведения искусства были изъяты из владения МЦР в 2017 г. из-за уголовного дела в отношении Булочника. 17 февраля Московский городской суд отменил решение Останкинского суда о передаче в собственность России 272 картин Николая Рериха, а также его сыновей Святослава и Юрия.
Рассмотрение дела Булочника завершилось в январе 2025 г. Замоскворецкий суд признал его виновным в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере, заочно назначив 10 лет колонии. По версии следствия, будучи председателем правления Мастер-банка, он с 2011 по 2013 гг. вместе с сотрудниками похитил около 4,5 млрд руб. через фиктивные кредиты. Средства тратились на покупку картин за границей, которые затем дарились МЦР. Суд постановил конфисковать 41 работу Рерихов и взыскать с Булочника более 4,4 млрд руб., а иски потерпевших удовлетворил частично или полностью.