Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Жителя Иркутской области задержали по делу о гибели группы туристов на Байкале

Ведомости

В Иркутской области задержан мужчина, причастный к организации экскурсионной поездки на озеро Байкал, во время которой погибли восемь человек, включая туристов из Китая. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

В ходе расследования был задержан 35-летний житель Хужира Ольхонского района. По данным следствия, он был организатором нелегальных перевозок туристов. Правоохранители считают, что он получал основной доход от этой деятельности и делил его между исполнителями. Его вина подтверждается собранными доказательствами: телефонными переговорами, перепиской и крупными денежными переводами. По информации Следственного комитета, это указывает на его активное участие в нелегальном туристическом бизнесе и получение значительных доходов, несмотря на то что официально он не работал.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следствие ходатайствует об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Днем 20 февраля на озере Байкал в районе мыса Хобой под лед провалился автомобиль с туристами из Китая. В машине, помимо водителя, было восемь человек. Одного туриста удалось спасти. Восемь человек погибли, среди них – 14-летний ребенок.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). 21 февраля стало известно, что перевозчик туристов из Китая не имел официальной регистрации.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь