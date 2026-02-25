Жителя Иркутской области задержали по делу о гибели группы туристов на Байкале

В ходе расследования был задержан 35-летний житель Хужира Ольхонского района. По данным следствия, он был организатором нелегальных перевозок туристов. Правоохранители считают, что он получал основной доход от этой деятельности и делил его между исполнителями. Его вина подтверждается собранными доказательствами: телефонными переговорами, перепиской и крупными денежными переводами. По информации Следственного комитета, это указывает на его активное участие в нелегальном туристическом бизнесе и получение значительных доходов, несмотря на то что официально он не работал.