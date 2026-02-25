Жителя Иркутской области задержали по делу о гибели группы туристов на Байкале
В Иркутской области задержан мужчина, причастный к организации экскурсионной поездки на озеро Байкал, во время которой погибли восемь человек, включая туристов из Китая. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета РФ.
В ходе расследования был задержан 35-летний житель Хужира Ольхонского района. По данным следствия, он был организатором нелегальных перевозок туристов. Правоохранители считают, что он получал основной доход от этой деятельности и делил его между исполнителями. Его вина подтверждается собранными доказательствами: телефонными переговорами, перепиской и крупными денежными переводами. По информации Следственного комитета, это указывает на его активное участие в нелегальном туристическом бизнесе и получение значительных доходов, несмотря на то что официально он не работал.
Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следствие ходатайствует об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Днем 20 февраля на озере Байкал в районе мыса Хобой под лед провалился автомобиль с туристами из Китая. В машине, помимо водителя, было восемь человек. Одного туриста удалось спасти. Восемь человек погибли, среди них – 14-летний ребенок.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). 21 февраля стало известно, что перевозчик туристов из Китая не имел официальной регистрации.