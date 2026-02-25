Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Фадеев выразил надежду на сохранение фондов Музея истории ГУЛАГа

Ведомости

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев не знает о дальнейшей судьбе Музея истории ГУЛАГа, но рассчитывает на сохранение его наследия. Об этом он заявил на научном совете Российского военно-исторического общества (РВИО), передает «Коммерсантъ».

«Год назад мне казалось, что соответствующие руководители хотят его сохранить. Сейчас не знаю. Я-то считаю, что надо в какой-то форме сохранить фонды этого музея, какую-то работу научную, которая там велась», – сказал он.

Фадеев заявил, что президент РФ Владимир Путин свою позицию по теме политических репрессий не менял, но «некоторым начинает казаться, что тема репрессий используется врагами России против России».

«Давайте правильным образом относиться к этой теме. Я не вижу здесь большой нерешаемой проблемы, ее просто нет», – добавил глава СПЧ.

На месте Музея истории ГУЛАГа откроют музей жертв геноцида советского народа

Общество

20 февраля на сайте Музея истории ГУЛАГа появилось сообщение о том, что в Москве откроется Музей памяти. Как сообщили в департаменте культуры Москвы, в новом музее откроется экспозиция, охватывающая все этапы военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны.

После этого научное сообщество задало вопросы о судьбе коллекции Музея ГУЛАГа. Как рассказал «Ведомостям» источник, близкий к музею, коллекция пока остается, а отдельных решений департамента культуры Москвы не было. В музее рассчитывают на сохранение коллекции в соответствии с распоряжениями о сохранении культурного наследия, говорил собеседник.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её