Фадеев выразил надежду на сохранение фондов Музея истории ГУЛАГа
Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев не знает о дальнейшей судьбе Музея истории ГУЛАГа, но рассчитывает на сохранение его наследия. Об этом он заявил на научном совете Российского военно-исторического общества (РВИО), передает «Коммерсантъ».
«Год назад мне казалось, что соответствующие руководители хотят его сохранить. Сейчас не знаю. Я-то считаю, что надо в какой-то форме сохранить фонды этого музея, какую-то работу научную, которая там велась», – сказал он.
Фадеев заявил, что президент РФ Владимир Путин свою позицию по теме политических репрессий не менял, но «некоторым начинает казаться, что тема репрессий используется врагами России против России».
«Давайте правильным образом относиться к этой теме. Я не вижу здесь большой нерешаемой проблемы, ее просто нет», – добавил глава СПЧ.
20 февраля на сайте Музея истории ГУЛАГа появилось сообщение о том, что в Москве откроется Музей памяти. Как сообщили в департаменте культуры Москвы, в новом музее откроется экспозиция, охватывающая все этапы военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны.
После этого научное сообщество задало вопросы о судьбе коллекции Музея ГУЛАГа. Как рассказал «Ведомостям» источник, близкий к музею, коллекция пока остается, а отдельных решений департамента культуры Москвы не было. В музее рассчитывают на сохранение коллекции в соответствии с распоряжениями о сохранении культурного наследия, говорил собеседник.