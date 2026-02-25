Фадеев выразил надежду на сохранение фондов Музея истории ГУЛАГа

После этого научное сообщество задало вопросы о судьбе коллекции Музея ГУЛАГа. Как рассказал «Ведомостям» источник, близкий к музею, коллекция пока остается, а отдельных решений департамента культуры Москвы не было. В музее рассчитывают на сохранение коллекции в соответствии с распоряжениями о сохранении культурного наследия, говорил собеседник.