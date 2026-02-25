Газета
ГД рассмотрит законопроект о наказании за отрицание геноцида советского народа

Ведомости

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за отрицание геноцида советского народа 26 февраля, сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков, предает «РИА Новости».

Он добавил, что законопроект предусматривает ответственность за уничтожение, повреждение или осквернение захоронений жертв геноцида советского народа, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений.

3 февраля председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что инициатива направлена на дополнительную защиту исторической памяти. Он напомнил, что жертвами немецко-фашистской оккупации стали свыше 13 млн человек.

16 декабря Госдума приняла закон о Дне памяти жертв геноцида советского народа, который будут отмечать 19 апреля. В пояснительной записке подчеркивалось, что введение памятной даты необходимо «для противодействия фальсификации истории».

