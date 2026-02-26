Количество случаев фишинга в преддверии 23 февраля и 8 марта выросло почти в два раза

Специалисты оператора проанализировали информацию о выявленных фишинговых сайтах за 2025 г. и начало 2026 г. По их данным, фишинг имитирует соцсети и мессенджеры в более 40% от суммарного количества выявленных ресурсов. Так мошенники пытаются получить доступ к личным аккаунтам пользователей, чтобы пройти по списку их контактов. Еще 27% копируют интерфейсы финансовых и инвестиционных сервисов, около 13% распространяют фейковые новости и обещания компенсаций. Поддельные маркетплейсы обычно находятся на четвертом месте, но во время праздников их доля кратковременно растет.