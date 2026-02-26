Газета
Общество

Количество случаев фишинга в преддверии 23 февраля и 8 марта выросло почти в два раза

Ведомости

В период гендерных праздников 23 февраля и 8 марта число фишинговых атак увеличивается в 1,8 раза относительно средних значений по году и превышает пик, зафиксированный в новогодний период, следует из аналитики «Мегафона».

Специалисты оператора проанализировали информацию о выявленных фишинговых сайтах за 2025 г. и начало 2026 г. По их данным, фишинг имитирует соцсети и мессенджеры в более 40% от суммарного количества выявленных ресурсов. Так мошенники пытаются получить доступ к личным аккаунтам пользователей, чтобы пройти по списку их контактов. Еще 27% копируют интерфейсы финансовых и инвестиционных сервисов, около 13% распространяют фейковые новости и обещания компенсаций. Поддельные маркетплейсы обычно находятся на четвертом месте, но во время праздников их доля кратковременно растет.

Отмечается, что злоумышленники осознанно делают ставку на «тематические» даты и используют эмоциональный фон праздников для проведения фальшивых акций под видом магазинов, розыгрышов призов или представляются сотрудниками службы доставки.

МВД сообщило о способах предотвратить взлом пароля

Общество

21 января «Ведомости» со ссылкой на данные системы Минцифры «Антифишинг» писали, что в 2025 г. было выявлено более 217 000 противоправных ресурсов, из которых свыше 74 000 – фишинговые. Представитель ведомства сообщил, что годом ранее было выявлено 342 000 противоправных сайтов, а в 2023 г. – 355 000, из которых фишинговыми были более 86 000 и 40 000 соответственно.

Число заблокированных Роскомнадзором фишинговых ресурсов в прошлом году превысило 100 000, что в 3,3 раза больше, чем годом ранее, подсчитали специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, созданного на базе ФГУП «Главный радиочастотный центр» (подведомственно ведомству).

