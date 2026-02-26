Госдума приняла закон о запрете выдачи служащих в ВС РФ иностранцев
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, запрещающий выдачу иностранным государствам иностранцев, проходивших или проходящих военную службу в Вооруженных силах РФ. Об этом сообщили в парламенте.
В отношении таких лиц документом также запрещается принимать решения о депортации, реадмиссии и признании их пребывания в России нежелательным.
Поправки вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Нормы предусматривают отказ в выдаче для уголовного преследования или исполнения приговора иностранных граждан, заключивших контракт с ВС РФ или иными воинскими формированиями и участвовавших в боевых действиях в их составе.
Советник президента Адвокатской палаты Воронежской области, адвокат Наталья Малиновская заявляла «Ведомостям», что такая законодательная инициатива правительства является прямым продолжением ноябрьского указа президента, по которому иностранцы и лица без гражданства, выполнявшие боевые задачи в зоне спецоперации и проходившие службу в ВС РФ, могут быть приняты в российское гражданство в упрощенном порядке.