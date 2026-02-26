Госдума приняла закон о запрете выдачи служащих в ВС РФ иностранцев

Советник президента Адвокатской палаты Воронежской области, адвокат Наталья Малиновская заявляла «Ведомостям», что такая законодательная инициатива правительства является прямым продолжением ноябрьского указа президента, по которому иностранцы и лица без гражданства, выполнявшие боевые задачи в зоне спецоперации и проходившие службу в ВС РФ, могут быть приняты в российское гражданство в упрощенном порядке.