Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Госдума приняла закон о запрете выдачи служащих в ВС РФ иностранцев

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, запрещающий выдачу иностранным государствам иностранцев, проходивших или проходящих военную службу в Вооруженных силах РФ. Об этом сообщили в парламенте.

В отношении таких лиц документом также запрещается принимать решения о депортации, реадмиссии и признании их пребывания в России нежелательным.

Поправки вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Нормы предусматривают отказ в выдаче для уголовного преследования или исполнения приговора иностранных граждан, заключивших контракт с ВС РФ или иными воинскими формированиями и участвовавших в боевых действиях в их составе.

Инициатива была внесена правительством в ноябре 2025 г. и одобрена в первом чтении в январе 2026 г.

Советник президента Адвокатской палаты Воронежской области, адвокат Наталья Малиновская заявляла «Ведомостям», что такая законодательная инициатива правительства является прямым продолжением ноябрьского указа президента, по которому иностранцы и лица без гражданства, выполнявшие боевые задачи в зоне спецоперации и проходившие службу в ВС РФ, могут быть приняты в российское гражданство в упрощенном порядке.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её