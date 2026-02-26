Газета
К наследникам экс-министра Старовойта подали иск о взыскании задолженности

Никулинский районный суд Москвы рассмотрит иск управляющей компании «Смайнекс премиум сервис» к наследникам бывшего министра транспорта Романа Старовойта, который покончил с собой в июле 2025 г. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Компания требует взыскать задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг за период с июня по октябрь 2025 г. в размере почти 69 000 руб., используя для этого средства, унаследованные после смерти бывшего министра.

Слушание по делу запланировано на 26 марта 2026 г.

Утром 7 июля 2025 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Старовойта. Тогда на вопросы журналистов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что это решение не связано с утратой доверия к министру. Он напомнил, что в указе не значится такая формулировка.

В тот же день тело Старовойта обнаружили в его автомобиле в подмосковном Одинцове. Один из источников «Ведомостей» уточнял, что Старовойт мог покончить с собой из-за возможного уголовного преследования. По предварительным данным, показания на него мог дать бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, проходящий по делу о хищении 1 млрд руб., выделенных на строительство защитных сооружений в регионе.

