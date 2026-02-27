Суд подтвердил решение о признании Pussy Riot экстремистской организацией

20 февраля Московский городской суд подтвердил обвинительные приговоры участницам Pussy Riot по делу о фейках о действиях Вооруженных сил (ВС) РФ. 15 сентября Мария Алехина была заочно приговорена к 13 годам колонии общего режима, Тасо Плетнер – к 11 годам. Ольга Борисова, Диана Буркот и Алина Петрова получили по восемь лет лишения свободы. Кроме того, каждой из осужденных запрещено администрировать сайты на различные сроки. Все фигурантки признаны виновными по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ).