Общество

Суд подтвердил решение о признании Pussy Riot экстремистской организацией

Ведомости

Московский городской суд рассмотрел жалобы на решение Тверского районного суда о признании панк-группы Pussy Riot (признана экстремистской организацией на территории РФ) экстремистской организацией и запрете ее деятельности в России. Апелляционная коллегия подтвердила решение суда первой инстанции. Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

20 февраля Московский городской суд подтвердил обвинительные приговоры участницам Pussy Riot по делу о фейках о действиях Вооруженных сил (ВС) РФ. 15 сентября Мария Алехина была заочно приговорена к 13 годам колонии общего режима, Тасо Плетнер – к 11 годам. Ольга Борисова, Диана Буркот и Алина Петрова получили по восемь лет лишения свободы. Кроме того, каждой из осужденных запрещено администрировать сайты на различные сроки. Все фигурантки признаны виновными по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ).

15 декабря суд признал панк-группу Pussy Riot экстремистской организацией. Решение вступило в законную силу.

