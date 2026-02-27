РКН потребовал удалить свыше 35 000 публикаций в Telegram в 2026 году

26 февраля РБК со ссылкой на источник сообщил, что власти рассматривают блокировку мессенджера Telegram в первых числах апреля. В Роскомнадзоре «Ведомостям» заявили, что пока им нечего добавить к ранее опубликованной информации. При этом, по мнению источников РБК, близких к Кремлю, это окончательное решение. Telegram могут заблокировать по причине участившихся случаев вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий, говорилось в материале.