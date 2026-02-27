РКН потребовал удалить свыше 35 000 публикаций в Telegram в 2026 году
Роскомнадзор в 2026 г. уже потребовал удаления более 35 600 материалов в мессенджере Telegram. С начала 2025 г. число таких публикаций достигло 305 000, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные ведомства.
«На основании судебных решений и решений уполномоченных органов в адрес мессенджера Telegram с начала 2025 г. были направлены требования об удалении около 305 000 материалов (в 2025 г. – более 269 200, с начала 2026 г. – более 35 600)», – отметили представители Роскомнадзора.
По информации ведомства, в 2026 г. требования удалить материалы коснулись 10 700 публикаций с детской порнографией, 13 800 – со сведениями о средствах для обхода блокировок, 1400 единиц контента о суициде и 9700 – пронаркотического контента.
26 февраля РБК со ссылкой на источник сообщил, что власти рассматривают блокировку мессенджера Telegram в первых числах апреля. В Роскомнадзоре «Ведомостям» заявили, что пока им нечего добавить к ранее опубликованной информации. При этом, по мнению источников РБК, близких к Кремлю, это окончательное решение. Telegram могут заблокировать по причине участившихся случаев вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий, говорилось в материале.
10 февраля Роскомнадзор сообщал, что продолжит процесс по введению ограничений в отношении Telegram и других сервисов, не исполняющих требований российского законодательства.