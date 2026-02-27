Газета
Главная / Общество /

В Смоленске задержали сожительницу похитителя девятилетней девочки

Ведомости

Сожительницу 43-летнего мужчины, подозреваемого в похищении девятилетней девочки в Смоленске, задержали. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Пропавший ребенок удерживался в квартире женщины.

По данным регуправления Следственного комитета (СК) России, девочка пропала 24 февраля. Около 8:00 мск она вышла из дома на прогулку с собакой, но домой не вернулась. Изначально следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

26 февраля следственные органы Следственного комитета (СК) РФ сообщили, что возбуждено уголовное дело о похищении человека (ст. 126 УК РФ). Ребенка уже вернули родителям.

