В Смоленске задержали сожительницу похитителя девятилетней девочки

По данным регуправления Следственного комитета (СК) России, девочка пропала 24 февраля. Около 8:00 мск она вышла из дома на прогулку с собакой, но домой не вернулась. Изначально следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).