В Смоленске задержали сожительницу похитителя девятилетней девочки
Сожительницу 43-летнего мужчины, подозреваемого в похищении девятилетней девочки в Смоленске, задержали. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
Пропавший ребенок удерживался в квартире женщины.
По данным регуправления Следственного комитета (СК) России, девочка пропала 24 февраля. Около 8:00 мск она вышла из дома на прогулку с собакой, но домой не вернулась. Изначально следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).