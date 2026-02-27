Мужчина погиб при атаке БПЛА на автосервис в Курске

По данным Минобороны РФ, в ночь на 27 февраля силы ПВО сбили 95 украинских беспилотников самолетного типа. Атаки были отражены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и других областях, а также над акваториями Черного и Азовского морей.