Общество

Мужчина погиб при атаке БПЛА на автосервис в Курске

Ведомости

В результате атаки украинского беспилотника на территорию автосервиса в Сеймском округе Курска погиб 25-летний сотрудник заведения. Еще трое мужчин пострадали, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Среди раненых – двое клиентов автосервиса. Пострадавших госпитализируют в Курскую областную больницу. Семье погибшего будет оказана поддержка, пообещал Хинштейн.

На месте происшествия работают оперативные службы. Там находится глава Курска Евгений Маслов и и. о. губернатора Александр Чепик.

Хинштейн также обратил внимание на большое количество фейков от ЦИПсО в соцсетях о множестве погибших и пострадавших. По его словам, это не соответствует действительности.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 27 февраля силы ПВО сбили 95 украинских беспилотников самолетного типа. Атаки были отражены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и других областях, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

