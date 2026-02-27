Газета
В Белоруссии запретили один из романов Пелевина

Ведомости

Министерство информации Белоруссии включило роман Виктора Пелевина «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» в перечень печатных изданий, запрещенных к распространению в стране. Книга признана способной нанести вред национальным интересам республики.

Произведение впервые опубликовано в 2016 г. Роман состоит из четырех частей, каждая из которых написана в собственной стилистике. В центре сюжета – три поколения дворянской семьи Можайских, служащие Отчизне в XIX, XX и XXI вв.

Причины включения книги в перечень в ведомстве не раскрываются. В настоящее время список запрещенных изданий в Белоруссии насчитывает 241 произведение. В него также входят романы Владимира Сорокина, маркиза де Сада, Чака Паланика и Ирвина Уэлша.

22 декабря также сообщалось, что в России сети «Читай город – Буквоед» и «Литрес» приостановили продажи произведений шведского писателя Фредрика Бакмана. Издательство «Синдбад», выпускающее цикл «Медвежий угол», уведомило ритейлера о том, что «у надзорных органов появились вопросы к содержательной части произведений». Но 19 февраля дистрибуторы начали возвращать в продажу роман Бакмана «После бури». Российский книжный союз сообщил «Литресу», что по итогам проверки признаков пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений не выявлено (ЛГБТ, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

