В Белоруссии запретили один из романов Пелевина

22 декабря также сообщалось, что в России сети «Читай город – Буквоед» и «Литрес» приостановили продажи произведений шведского писателя Фредрика Бакмана. Издательство «Синдбад», выпускающее цикл «Медвежий угол», уведомило ритейлера о том, что «у надзорных органов появились вопросы к содержательной части произведений». Но 19 февраля дистрибуторы начали возвращать в продажу роман Бакмана «После бури». Российский книжный союз сообщил «Литресу», что по итогам проверки признаков пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений не выявлено (ЛГБТ, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).