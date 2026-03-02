Газета
Главная / Общество /

Самолет МЧС вывез из Египта 84 россиянин

Ведомости

Самолет Ил-76 МЧС России вывез из Египта дипломатических работников и членов их семей, служивших в Израиле. Об этом говорится в сообщении министерства.

Спецборт приземлился в подмосковном аэропорту «Жуковский». В Россию прибыли 84 человека, включая 38 детей. Вывоз граждан РФ был организован по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.

1 марта представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов сообщил, что эскалация на Ближнем Востоке могла затронуть до 110 000 российских туристов.

МИД России рекомендовал покинуть Иран и Израиль на следующий день после начала боевых действий. В российском министерстве призвали проявлять максимальную бдительность, избегать мест массового скопления людей, не приближаться к военным и государственным объектам и не вести там фото- и видеосъемку.

