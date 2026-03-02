Самолет МЧС вывез из Египта 84 россиянин

МИД России рекомендовал покинуть Иран и Израиль на следующий день после начала боевых действий. В российском министерстве призвали проявлять максимальную бдительность, избегать мест массового скопления людей, не приближаться к военным и государственным объектам и не вести там фото- и видеосъемку.