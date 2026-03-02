Прокурор запросил 1 год и 11 месяцев колонии для Шульман
Прокурор в ходе прений сторон запросил один год и 11 месяцев колонии для политолога Екатерины Шульман
«Прокурор в качестве наказания запросил для Шульман один год 11 месяцев колонии общего режима», – сказал агентству собеседник.
Дело против нее возбуждено по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от обязанностей иноагента). Максимальное наказание по ней – лишение свободы на два года. В отношении политолога заочно принято решение об аресте.
23 января прокуратура утвердила обвинения по делу Шульман. Тогда же было установлено, что в 2025 г. политолог два раза привлекалась к административной ответственности за нарушение установленного порядка деятельности иноагента. При этом она продолжала размещать материалы в интернете без необходимых пометок.
Росфинмониторинг внес Шульман в перечень террористов и экстремистов в середине ноября 2025 г.