Прокурор запросил 1 год и 11 месяцев колонии для Шульман

Ведомости

Прокурор в ходе прений сторон запросил один год и 11 месяцев колонии для политолога Екатерины Шульман (считается в России иноагентом) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, передает «РИА Новости» со ссылкой на одного из участников процесса.

«Прокурор в качестве наказания запросил для Шульман один год 11 месяцев колонии общего режима», – сказал агентству собеседник.

Дело против нее возбуждено по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от обязанностей иноагента). Максимальное наказание по ней – лишение свободы на два года. В отношении политолога заочно принято решение об аресте.

23 января прокуратура утвердила обвинения по делу Шульман. Тогда же было установлено, что в 2025 г. политолог два раза привлекалась к административной ответственности за нарушение установленного порядка деятельности иноагента. При этом она продолжала размещать материалы в интернете без необходимых пометок.

Росфинмониторинг внес Шульман в перечень террористов и экстремистов в середине ноября 2025 г.

