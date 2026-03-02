Прокурор запросил 1 год и 11 месяцев колонии для Шульман

23 января прокуратура утвердила обвинения по делу Шульман. Тогда же было установлено, что в 2025 г. политолог два раза привлекалась к административной ответственности за нарушение установленного порядка деятельности иноагента. При этом она продолжала размещать материалы в интернете без необходимых пометок.