Общество

Тимуру Иванову не разрешили заключить контракт с Минобороны РФ

Ведомости

Военкомат Москвы отказал экс-замминистра обороны РФ Тимуру Иванову в отборе на воинскую службу и заключении контракта. Об этом рассказал представитель столичного военного комиссариата во ходе заседания в Мещанском районом суде, передает ТАСС.

«Военкомат города Москвы отказал Тимуру Иванову в отборе на воинскую службу и заключении с ним контракта», – сказал он. Сторона защиты бывшего чиновника заявила в ходе досудебной подготовки по иску, что не получала такого решения.

Иванов, осужденный за растрату и вывод около 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц», подал административный иск к Минобороны и московскому военному комиссариату. Он заявил, что органы игнорируют его заявление об отправке в зону спецоперации.

В июле 2025 г. Мосгорсуд признал Иванова виновным в особо крупной растрате на сумму более 216 млн руб. Его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима. В сентябре Иванова также обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие считает, что бывший замглавы Минобороны получил не менее 1,185 млрд руб. в виде строительных и реставрационных работ от бизнесменов Сергея Бородина и Александра Фомина.

