Тимур Иванов подал иск к Минобороны
Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки, подал административный иск к Министерству обороны и военному комиссариату Москвы из-за игнорирования его заявления об отправке в зону специальной военной операции. Соответствующий документ направлен в Мещанский районный суд столицы, пишет «Коммерсантъ».
По данным издания, впервые Иванов подал заявление из СИЗО «Лефортово» в июле 2025 г., выразив желание отправиться в зону спецоперации на должность, соответствующую его воинскому званию майор. В октябре он получил отказ с формулировкой, что в группировке «Запад» нет должностей по его специальности. В ноябре экс-замминистра обратился повторно, согласившись служить на любой должности и в любом звании.
В своем иске Иванов указывает, что ответа на второе заявление не последовало, хотя он должен был быть дан в течение 30 дней. Он просит признать бездействие военных ведомств незаконным и обязать их рассмотреть его кандидатуру для заключения контракта. Кроме Минобороны и военного комиссариата ответчиком также указан единый пункт отбора на контрактную службу.
В июле 2025 г. Мосгорсуд признал Иванова виновным в особо крупной растрате на сумму более 216 млн руб. Преступление было совершено при покупке паромов для Керченской переправы и в легализации около 4 млрд руб., выведенных из банка «Интеркоммерц». Экс-замминистра приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Позже Иванова обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, он получил не менее 1,185 млрд руб. в виде строительных и реставрационных работ от бизнесменов Сергея Бородина и Александра Фомина. В июне, незадолго до оглашения приговора по первому делу, появилась информация еще об одном эпизоде предполагаемого взяточничества. Следствие считает, что Иванов получил дополнительно 152 млн руб. через схему с беспроцентным займом агрокомплексу «Русское село», который поставлял овощную консервацию для Минобороны.