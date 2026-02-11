Мосгорсуд отменил решение об изъятии участка и дома экс-замглавы МО Иванова

Мосгорсуд отменил решение об изъятии участка и дома экс-замглавы МО ИвановаВ 2025 году он был приговорен к 13 годам колонии и штрафу в 100 млн рублей
Московский городской суд отменил решение районного суда в части обращения в доход государства земельного участка и жилого дома по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в отмывании денег и взятках. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Суд рассматривал апелляционную жалобу на закрытом заседании.
Ранее Пресненский районный суд удовлетворил иск об изъятии имущества с Иванова, его родственников и доверенных лиц. Помимо участка и дома было взыскано также более 1,232 млрд руб. Эта часть решения была оставлена в силе. Кому именно принадлежит возвращенное имущество, в сообщении не указано.
В июле 2025 г. Мосгорсуд признал Иванова виновным в особо крупной растрате на сумму более 216 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы и в легализации около 4 млрд руб., выведенных из банка «Интеркоммерц». Его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Позднее следствие предъявило Иванову новое обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, он получил не менее 1,185 млрд руб. в виде строительных и реставрационных работ от бизнесменов Сергея Бородина и Александра Фомина. В июне, незадолго до оглашения приговора по первому делу, стало известно еще об одном эпизоде предполагаемого взяточничества. Следствие считает, что Иванов получил дополнительно 152 млн руб. через схему с беспроцентным займом агрокомплексу «Русское село», который поставлял овощную консервацию для Минобороны.
20 января Мосгорсуд продлил срок ареста Иванову по делу о взятках до 22 апреля 2026 г. Защита после заседания заявила о намерении обжаловать это решение.