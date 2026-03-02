Газета
Общество

Шульман заочно приговорили к году заключения по статье об иноагентах

Ведомости

Мировой суд заочно приговорил политолога Екатерину Шульман (считается в России иноагентом) к году лишения свободы по статье об уклонении от обязанностей иностранного агента. Об этом сообщил Telegram-канал прокуратуры Москвы.

Ее признали виновной по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Предполагается, что Шульман будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд лишил политолога права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей сроком на три года.

По данным суда, Шульман, признанная иностранным агентом, дважды в течение года получала административные наказания за нарушение правил деятельности иностранных агентов (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Несмотря на это, она продолжала публиковать материалы в интернете, не указывая, что они созданы и распространены иноагентом или касаются его деятельности.

Прокуратура утвердила обвинения по делу Шульман 23 января. «РИА Новости» со ссылкой на одного из участников процесса сообщало, что прокурор в ходе прений сторон запросил для Шульман один год и 11 месяцев колонии.

