Шульман заочно приговорили к году заключения по статье об иноагентах
Мировой суд заочно приговорил политолога Екатерину Шульман
Ее признали виновной по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Предполагается, что Шульман будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, суд лишил политолога права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей сроком на три года.
По данным суда, Шульман, признанная иностранным агентом, дважды в течение года получала административные наказания за нарушение правил деятельности иностранных агентов (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Несмотря на это, она продолжала публиковать материалы в интернете, не указывая, что они созданы и распространены иноагентом или касаются его деятельности.