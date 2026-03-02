Шульман заочно приговорили к году заключения по статье об иноагентах

По данным суда, Шульман, признанная иностранным агентом, дважды в течение года получала административные наказания за нарушение правил деятельности иностранных агентов (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Несмотря на это, она продолжала публиковать материалы в интернете, не указывая, что они созданы и распространены иноагентом или касаются его деятельности.