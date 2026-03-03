Газета
Общество

Суд в Польше продлил арест археолога Бутягина до 1 июня

Ведомости

Окружной суд Варшавы оставил российского археолога Александра Бутягина под арестом до 1 июня, сообщили в Telegram-канале его близкие. Россиянин находится в СИЗО уже почти три месяца.

«Сегодня утром Окружной суд Варшавы продлил арест Александра Бутягина до 1 июня. Продолжение слушания по экстрадиции назначено на 18 марта», – говорится в публикации.

10 февраля Апелляционный суд Варшавы не принял жалобу адвоката Бутягина. Сторона защиты хотела оспорить решение об аресте Бутягина до 13 января. Судья Мажанна Пекарская-Дронжек заявила в ходе заседания, что адвокат не предоставил достаточных аргументов для удовлетворения апелляции.

Текущий срок ареста должен был завершиться 4 марта. Задержание Бутягина прошло 4 декабря, уведомление российской стороне поступило только 9 декабря. Информация появилась в СМИ 11 декабря. Радио RMF FM сообщало, что украинская сторона преследует ученого за «проведение незаконных археологических поисков» в Крыму.

