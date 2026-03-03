Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Краснодара

В ночь на 4 марта дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника над российскими регионами. Наибольшее число сбитых БПЛА пришлось на Волгоградскую область – 21. По четыре воздушных цели было поражено в Ростовской и Белгородской областях, две над Астраханской областью и один над Курской.