Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Краснодара
Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара («Пашковский»). Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, напомнили в ведомстве.
С начала суток 4 марта аналогичные меры вводились в воздушных гаванях Ульяновска («Баратаевка»), Казани, Чебоксар, Нижнекамска («Бегишево»), Ижевска, Калуги («Грабцево»), Кирова («Победилово»), Перми и Геленджика.
В ночь на 4 марта дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника над российскими регионами. Наибольшее число сбитых БПЛА пришлось на Волгоградскую область – 21. По четыре воздушных цели было поражено в Ростовской и Белгородской областях, две над Астраханской областью и один над Курской.