Против блогера Майкла Наки возбудили дело о призывах к деятельности против РФ

В августе 2023 г. Басманный суд Москвы заочно приговорил Наки к 11 годам колонии общего режима по делу о распространении фейков про российскую армию. 9 сентября 2022 г. Наки был внесен Минюстом в реестр иноагентов с пояснением, что он получает финансирование с Украины.