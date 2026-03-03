Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Против блогера Майкла Наки возбудили дело о призывах к деятельности против РФ

Ведомости

Блогер Майкл Наки (считается в России иноагентом) стал фигурантом уголовного дела о публичных призывах к деятельности против безопасности России (ч. 2 ст. 280.4 УК РФ). Об этом говорится в сообщении управления Следственного комитета по Москве.

Следствие полагает, что не позднее мая 2024 г. Наки на своем канале в одном из видеохостингов опубликовал материал, направленный на призывы к деятельности против безопасности страны.

Рассматривается вопрос об объявлении блогера в международный розыск и его аресте. Продолжается сбор и закрепление доказательственной базы.

В августе 2023 г. Басманный суд Москвы заочно приговорил Наки к 11 годам колонии общего режима по делу о распространении фейков про российскую армию. 9 сентября 2022 г. Наки был внесен Минюстом в реестр иноагентов с пояснением, что он получает финансирование с Украины.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь