Против блогера Майкла Наки возбудили дело о призывах к деятельности против РФ
Блогер Майкл Наки
Следствие полагает, что не позднее мая 2024 г. Наки на своем канале в одном из видеохостингов опубликовал материал, направленный на призывы к деятельности против безопасности страны.
Рассматривается вопрос об объявлении блогера в международный розыск и его аресте. Продолжается сбор и закрепление доказательственной базы.
В августе 2023 г. Басманный суд Москвы заочно приговорил Наки к 11 годам колонии общего режима по делу о распространении фейков про российскую армию. 9 сентября 2022 г. Наки был внесен Минюстом в реестр иноагентов с пояснением, что он получает финансирование с Украины.