Колокольцев: число депортированных из России лиц выросло на 15%

19 февраля 2025 г. глава МВД РФ Владимир Колокольцев, участвуя в заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, сообщил, что из-за нарушений законодательства РФ из страны депортировали 72 000 иностранных граждан. Он говорил, что сотрудники МВД могли бы обнаружить и большее количество нарушителей, однако для этого необходимо финансирование.