Колокольцев: число депортированных из России лиц выросло на 15%
Количество депортированных из России лиц увеличилось на 15% в 2025 г., сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии ведомства.
«Более чем на четверть увеличилось количество покинувших Россию лиц, которым аннулированы разрешительные документы и сокращен срок пребывания, на 15% – депортированных», – сказал он.
В ходе заседания президент РФ Владимир Путин отметил, что в России следует вывести вопрос борьбы с нелегальной миграцией на новый уровень. По его словам, эту задачу позволит выполнить создание миграционной службы внутри МВД.
19 февраля 2025 г. глава МВД РФ Владимир Колокольцев, участвуя в заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, сообщил, что из-за нарушений законодательства РФ из страны депортировали 72 000 иностранных граждан. Он говорил, что сотрудники МВД могли бы обнаружить и большее количество нарушителей, однако для этого необходимо финансирование.