Суд обязал администрацию Трампа вернуть свыше $130 млрд, полученных от пошлин

Всего было подано более 2000 исков от компаний, включая Costco Wholesale, FedEx и Pandora Jewelry. Согласно распоряжению судьи, Таможенная и пограничная службы США должны вернуть деньги через перерасчет первоначальных пошлин, уплаченных импортерами, за исключением тех, что были признанных недействительными Верховным судом.