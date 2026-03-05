Суд обязал администрацию Трампа вернуть свыше $130 млрд, полученных от пошлин
Судья суда международной торговли США обязал администрацию президента Дональда Трампа начать возврат более $130 млрд, собранных в результате глобальных пошлин, признанных Верховным судом недействительными в феврале. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По данным издания, судья Ричард Итон издал письменное распоряжение, предписывающее американской администрации начать процесс возврата средств импортерам. Он назначил слушание на 6 марта. По словам партнера юридической фирмы Barnes, Richardson & Colburn Ларри Фридмана, это означает, что правительство должно вернуть деньги всем, кто заплатил пошлины. Ожидается, что администрация обжалует приказ.
Всего было подано более 2000 исков от компаний, включая Costco Wholesale, FedEx и Pandora Jewelry. Согласно распоряжению судьи, Таможенная и пограничная службы США должны вернуть деньги через перерасчет первоначальных пошлин, уплаченных импортерами, за исключением тех, что были признанных недействительными Верховным судом.
Ранее Трамп намекнул, что администрация будет возражать против возврата пошлин или, по крайней мере, не упрощать процесс для импортеров, выплативших более $170 млрд за последние 10 месяцев.
20 февраля Верховный суд США признал незаконными все пошлины, инициированные администрацией президента Дональда Трампа на основе IEEPA. Это касается и так называемых зеркальных пошлин, о которых он объявил в апреле 2025 г.