РКН опроверг информацию о сбое в работе своих ресурсов

2 марта представитель РКН также опровергал сообщения, что сервисы ведомства недоступны после длительной DDoS-атаки. Она произошла 27 февраля. Задействованные в атаке серверы находятся преимущественно в России, а также в США, Китае, Великобритании и Нидерландах.