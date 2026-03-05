Газета
РКН опроверг информацию о сбое в работе своих ресурсов

Ведомости

Роскомнадзор опроверг информацию, что их ресурсы подверглись DDoS-атаке, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным РКН, атаки не фиксируются, сервисы работают штатно.

В ведомстве также предупредили, что сервис Detector404.ru, который фиксирует жалобы пользователей на сбои в работе сайтов, может использоваться для вброса фейков.

2 марта представитель РКН также опровергал сообщения, что сервисы ведомства недоступны после длительной DDoS-атаки. Она произошла 27 февраля. Задействованные в атаке серверы находятся преимущественно в России, а также в США, Китае, Великобритании и Нидерландах.

