РКН опроверг информацию о сбое в работе своих ресурсов
Роскомнадзор опроверг информацию, что их ресурсы подверглись DDoS-атаке, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
По данным РКН, атаки не фиксируются, сервисы работают штатно.
В ведомстве также предупредили, что сервис Detector404.ru, который фиксирует жалобы пользователей на сбои в работе сайтов, может использоваться для вброса фейков.
2 марта представитель РКН также опровергал сообщения, что сервисы ведомства недоступны после длительной DDoS-атаки. Она произошла 27 февраля. Задействованные в атаке серверы находятся преимущественно в России, а также в США, Китае, Великобритании и Нидерландах.