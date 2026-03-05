Суд отказался обязать Минобороны отправить экс-замминистра Иванова на фронт
Мещанский районный суд Москвы отклонил исковое заявление к Министерству обороны РФ бывшего замминистра обороны Тимура Иванова из-за игнорирования его просьбы заключить с ним контракт и отправить в зону спецоперации. Об этом сообщил ТАСС.
Защита Иванова заявила агентству, что обжалует это решение в апелляционном порядке.
В июле 2025 г. Мосгорсуд признал Иванова виновным в особо крупной растрате на сумму более 216 млн руб. Его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима. В сентябре Иванова также обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие считает, что бывший замглавы Минобороны получил не менее 1,185 млрд руб. в виде строительных и реставрационных работ от бизнесменов Сергея Бородина и Александра Фомина.
22 октября 2025 г. адвокат Иванова Денис Балуев сообщил «Ведомостям», что экс-замминистра готов отправиться в зону спецоперации для выполнения боевых задач. 19 февраля стало известно, что он подал административный иск к Минобороны и военному комиссариату Москвы из-за игнорирования его заявления об отправке в зону спецоперации.
2 марта военкомат Москвы отказал Иванову в отборе на воинскую службу и заключении контракта.