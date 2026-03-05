Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Суд отказался обязать Минобороны отправить экс-замминистра Иванова на фронт

Ведомости

Мещанский районный суд Москвы отклонил исковое заявление к Министерству обороны РФ бывшего замминистра обороны Тимура Иванова из-за игнорирования его просьбы заключить с ним контракт и отправить в зону спецоперации. Об этом сообщил ТАСС.

Защита Иванова заявила агентству, что обжалует это решение в апелляционном порядке.

В июле 2025 г. Мосгорсуд признал Иванова виновным в особо крупной растрате на сумму более 216 млн руб. Его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима. В сентябре Иванова также обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие считает, что бывший замглавы Минобороны получил не менее 1,185 млрд руб. в виде строительных и реставрационных работ от бизнесменов Сергея Бородина и Александра Фомина.

22 октября 2025 г. адвокат Иванова Денис Балуев сообщил «Ведомостям», что экс-замминистра готов отправиться в зону спецоперации для выполнения боевых задач. 19 февраля стало известно, что он подал административный иск к Минобороны и военному комиссариату Москвы из-за игнорирования его заявления об отправке в зону спецоперации.

2 марта военкомат Москвы отказал Иванову в отборе на воинскую службу и заключении контракта.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её