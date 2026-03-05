Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Захарова: зону конфликта на Ближнем Востоке покинули 12 000 россиян

Ведомости

Зону конфликта на Ближнем Востоке бортами МЧС и российскими перевозчиками покинули 12 000 российских граждан. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Первого канала».

«Буквально получила свежую статистику и могу озвучить цифру: 12 000 человек российских граждан уже покинули зону конфликта. Покинули они соответствующими бортами МЧС и, конечно, нашими авиационными перевозчиками», – сказала она.

Минтранс 4 марта сообщал, что российские и иностранные авиакомпании 2–3 марта перевезли с Ближнего Востока почти 6000 пассажиров на 34 рейсах.

По предварительной оценке, российским и иностранным перевозчикам может потребоваться до 10 дней – до 14 марта включительно – для завершения перевозки российских граждан из стран региона.

В МИД России 4 марта сообщали, что на Ближнем Востоке находятся около 50 000 туристов из России. Еще от 6000 до 8000 россиян не могут покинуть страны Азии и Африки из-за приостановки транзитного авиасообщения. В ведомстве подчеркнули, что эти оценки носят ориентировочный характер.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь