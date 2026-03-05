Захарова: зону конфликта на Ближнем Востоке покинули 12 000 россиян
Зону конфликта на Ближнем Востоке бортами МЧС и российскими перевозчиками покинули 12 000 российских граждан. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Первого канала».
«Буквально получила свежую статистику и могу озвучить цифру: 12 000 человек российских граждан уже покинули зону конфликта. Покинули они соответствующими бортами МЧС и, конечно, нашими авиационными перевозчиками», – сказала она.
Минтранс 4 марта сообщал, что российские и иностранные авиакомпании 2–3 марта перевезли с Ближнего Востока почти 6000 пассажиров на 34 рейсах.
По предварительной оценке, российским и иностранным перевозчикам может потребоваться до 10 дней – до 14 марта включительно – для завершения перевозки российских граждан из стран региона.
В МИД России 4 марта сообщали, что на Ближнем Востоке находятся около 50 000 туристов из России. Еще от 6000 до 8000 россиян не могут покинуть страны Азии и Африки из-за приостановки транзитного авиасообщения. В ведомстве подчеркнули, что эти оценки носят ориентировочный характер.