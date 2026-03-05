Генерала Муминджанова приговорили к 10 годам по делу о получении взятки

Следствие полагает, что в 2017-2023 гг. Минобороны заключило госконтракты на поставку обмундирования для российских военных, в том числе на территорию проведения спецоперации, на сумму более 1,5 млрд руб. Муминджанов, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения оборонного ведомства, отвечал за обеспечение Вооруженных сил (ВС) РФ вещевым имуществом. За содействие в заключении контрактов он получил от представителей коммерческих фирм взятку на сумму свыше 20 млн руб.