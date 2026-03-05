Газета
Главная / Общество /

Генерала Муминджанова приговорили к 10 годам по делу о получении взятки

Ведомости

Суд в Воронеже приговорил бывшего замкомандующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению Валерия Муминджанова к 10 годам лишения свободы по делу о получении взятки в размере почти 18 млн руб. Об этом сообщает «РИА Новости».

Предполагается, что он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил Муминджанову штраф в размере суммы взятки – 17,9 млн руб. 

Военный суд Москвы арестовал Муминджанова 3 сентября 2024 г. Через несколько дней, 6 сентября, Главное военное следственное управление Следственного комитета (СК) РФ предъявило ему обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Следствие полагает, что в 2017-2023 гг. Минобороны заключило госконтракты на поставку обмундирования для российских военных, в том числе на территорию проведения спецоперации, на сумму более 1,5 млрд руб. Муминджанов, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения оборонного ведомства, отвечал за обеспечение Вооруженных сил (ВС) РФ вещевым имуществом. За содействие в заключении контрактов он получил от представителей коммерческих фирм взятку на сумму свыше 20 млн руб.

Читайте также:Обвиняемый во взятках генерал Муминджанов заявил о желании уйти на спецоперацию
