Эксперты ЭИСИ обсудили изменение образа женщин в России
Образ россиянки «стал объемнее» – семья и самореализация больше не оппозиция, а единое целое. Об этом заявила замдиректора по политическим исследованиям Аналитического центра ВЦИОМ Мария Атаева на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Женщины России: настоящее и будущее, вызовы и решения».
«За последние 35 лет образ женщины стал более комплексным. Если в 1990-м большинство говорили о семье, то в 2024 г. россияне считают, что для женщины в равной степени важны и семья, и самореализация в работе», – сказала она.
По мнению Атаевой, женщина – «фундамент традиционной семьи» и «важнейшая часть семьи и государства». Также она назвала главный признак успешной женщины по версии опрошенных россиян: 68% респондентов считают успехом наличие семьи и детей, 42% назвали самореализацию, а 32% – ухоженность.
На круглом столе обсудили «глубинный, исторический социальный паттерн» россиянок. По словам замруководителя департамента Института социальной архитектуры Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Елены Бродовской, в условиях перманентных вызовов российская женская природа «защитить и сохранить» становится точкой опоры для всего общества.
«В крови у наших женщин сложился паттерн – прикрывать тыл. Как ранее отмечал ВЦИОМ, 70% российских женщин регулярно помогают воинам в зоне СВО или их семьям – это как дышать», – утверждает она.
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров говорил в интервью «Ведомостям», что в стране становится больше самостоятельных и независимых женщин, и «многим это не нравится». Примечательно, что это может не нравится и многим женщинам, поскольку мы живем в многопоколенном обществе, уточнил он.
Как отмечал Федоров, нынешние бабушки воспитывались в маскулинном типе общества, в котором женщина прежде всего занимается домашней работой. При этом у поколений 1970-х, 1990-х и далее другое представление о женщинах.