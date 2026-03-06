Богомолов поздравил Безрукова с назначением на пост худрука МХАТ имени Горького
Бывший исполняющий обязанности ректора Школы-студии МХАТ Константин Богомолов поздравил актера Сергея Безрукова с назначением на пост художественного руководителя МХАТ имени Максима Горького. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Замечательное решение. Сергей – выдающегося дарования артист и замечательный профессионал. <...> Уверен – у этого театра блестящее будущее», – написал Богомолов.
Кроме того, Богомолов поздравил актера Константина Хабенского с назначением на должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Он отметил, что опыт и энтузиазм актера могут стать двигателем развития Школы-студии.
Богомолов занял пост ректора Школы-студии МХАТ 23 января после смерти Игоря Золотовицкого, который руководил вузом с 2013 г. Назначение вызвало неоднозначную реакцию среди выпускников студии: в Telegram-каналах появилось письмо с просьбой пересмотреть выбор кандидата. В Минкульте поясняли, что контракт с Богомоловым был временным – до избрания постоянного руководителя.
6 марта министр культуры Ольга Любимова назначила исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ Хабенского. При этом он сохраняет пост художественного руководителя МХТ имени Чехова.