ФАС завела административное дело против блогера из-за рекламы на YouTube
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела административное дело против блогера Александры Посновой из-за рекламы в одном из роликов на видеохостинге YouTube. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале, прикрепив скриншот определения ФАС.
Как следует из документа, ведомство считает, что размещение рекламы на заблокированных ресурсах противоречит закону. Блогер же настаивает, что правовые нормы соблюдены, поскольку видеоматериалы были помечены соответствующим образом, а налоги уплачены в полном объеме.
5 марта ФАС сообщила «Ведомостям», что размещение рекламы в Telegram, WhatsApp, Instagram (принадлежит Meta
Президент Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) Борис Омельницкий рассказал «Ведомостям», что компании, входящие в ассоциацию, пока не понимают, с какого момента, согласно позиции регуляторов, размещение рекламы в Telegram станет нарушением. Ситуация с YouTube также остается неопределенной.