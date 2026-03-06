ФАС завела административное дело против блогера из-за рекламы на YouTube

5 марта ФАС сообщила «Ведомостям», что размещение рекламы в Telegram, WhatsApp, Instagram (принадлежит Meta - организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , а также на YouTube нарушает закон о рекламе. Как пояснили в ведомстве, размещение рекламы запрещается на информационных ресурсах, доступ к которым ограничен, а также на сервисах, считающихся нежелательными на территории РФ.