Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Против экс-сотрудников концерна «Калашников» возбудили дела о мошенничестве

Ведомости

В отношении экс-сотрудников концерна «Калашников» возбуждены уголовные дела об особо крупном мошенничестве и коммерческом подкупе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Дела возбуждены по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) в рамках поставки средств защиты для нужд Минобороны по контракту.

Сейчас расследования уголовных дел находятся на активной стадии. Имена фигурантов собеседник агентства не раскрыл.

14 февраля столичный суд арестовал бывшего директора по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксению Гращенкову. Ее обвиняют в злоупотреблении полномочиями (п. «а», «б» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ). Она была арестована в рамках уголовного дела о многомиллионных хищениях при выполнении гособоронзаказа.

Читайте также:Суд заочно арестовал сорвавшего гособоронзаказ бизнесмена Гутенко
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её