Против экс-сотрудников концерна «Калашников» возбудили дела о мошенничестве
В отношении экс-сотрудников концерна «Калашников» возбуждены уголовные дела об особо крупном мошенничестве и коммерческом подкупе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Дела возбуждены по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) в рамках поставки средств защиты для нужд Минобороны по контракту.
Сейчас расследования уголовных дел находятся на активной стадии. Имена фигурантов собеседник агентства не раскрыл.
14 февраля столичный суд арестовал бывшего директора по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксению Гращенкову. Ее обвиняют в злоупотреблении полномочиями (п. «а», «б» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ). Она была арестована в рамках уголовного дела о многомиллионных хищениях при выполнении гособоронзаказа.