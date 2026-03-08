Против экс-сотрудников концерна «Калашников» возбудили дела о мошенничестве

14 февраля столичный суд арестовал бывшего директора по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксению Гращенкову. Ее обвиняют в злоупотреблении полномочиями (п. «а», «б» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ). Она была арестована в рамках уголовного дела о многомиллионных хищениях при выполнении гособоронзаказа.