МВД завершило расследование дела бывших топ-менеджеров «Роснано»

МВД завершило расследование уголовного дела трех бывших топ-менеджеров «Роснано» – исполнительного директора Бориса Подольского, управляющего директора по финансам Артура Галстяна и директора по методологии учета, налогообложению и отчетности Марины Касенковой. Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает «Коммерсантъ». 

Расследование завершилось в установленные законом сроки, которые составляют один год для дел о тяжких преступлениях. Подозреваемых задержали 30 января 2025 г., и Мещанский суд сразу же заключил их под стражу по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление служебным положением).

Адвокат Подольского, Андрей Гривцов, сообщил «Коммерсанту», что объем дела составляет 97 томов.

Бывшие топ-менеджеры «Роснано» обжаловали арест

Следователи считают, что фигуранты представили в отчетности долги корпорации перед банками как ее активы. Это привело к необходимости выделения из бюджета 43 млрд руб. для покрытия финансовых потерь. Никто из бывших руководителей не признает своей вины.

Уголовное дело против бывших топ-менеджеров «Роснано» было инициировано новым руководством компании, которое пришло на смену команде Анатолия Чубайса в конце 2020 г. 

Следователи МВД утверждают, что фальсификацию отчетности разработали Галстян и Касенкова. Они вносили изменения в документы, с которыми затем знакомили Подольского. На первых допросах после задержания фигуранты не отрицали внесения изменений в отчетность, но утверждали, что это не было противозаконным. 

1 февраля 2025 г. суд арестовал бывшего заместителя исполнительного директора – управляющего директора по финансам «Роснано» Галстяна на срок один месяц и 28 суток. Обвиняемому и его защитнику отказали в удовлетворении ходатайства об избрании более мягкой меры пресечения, не связанной с лишением свободы. 

В тот же день суд в Москве отправил в СИЗО по такому же обвинению бывшего заместителя председателя правления – исполнительного директора «Роснано» Подольского и Касенкову.

