МВД завершило расследование дела бывших топ-менеджеров «Роснано»

Следователи МВД утверждают, что фальсификацию отчетности разработали Галстян и Касенкова. Они вносили изменения в документы, с которыми затем знакомили Подольского. На первых допросах после задержания фигуранты не отрицали внесения изменений в отчетность, но утверждали, что это не было противозаконным.