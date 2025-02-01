Суд арестовал управляющего директора по финансам «Роснано» Галстяна
Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу бывшего заместителя исполнительного директора – управляющего директора по финансам «Роснано» Артура Галстяна. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Суд арестовал Галстяна на срок один месяц и 28 суток. Обвиняемому и его защитнику отказали в удовлетворении ходатайства об избрании более мягкой меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Галстян обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Днем ранее МВД РФ сообщило о задержании сотрудников корпорации. По информации следствия, в 2017 г. фигуранты дела предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств, чтобы скрыть результаты экономической деятельности компании. Искаженные данные были предоставлены единственному акционеру «Роснано», благодаря чему корпорация избежала отзыва ранее выданных государственных гарантий и привлекла дополнительное финансирование. В результате преступной схемы с 2022 по 2024 г. государство выделило компании свыше 43 млрд руб.