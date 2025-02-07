Бывшие топ-менеджеры «Роснано» обжаловали арест

1 февраля суд арестовал бывшего заместителя исполнительного директора – управляющего директора по финансам «Роснано» Галстяна на срок один месяц и 28 суток. Обвиняемому и его защитнику отказали в удовлетворении ходатайства об избрании более мягкой меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Галстян обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В качестве наказания по этой части предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.