Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Бывшие топ-менеджеры «Роснано» обжаловали арест

Ведомости

Бывшие топ-менеджеры управляющей компании «Роснано» Артур Галстян, Борис Подольский и действующий Марина Касенкова подали жалобу на арест по делу о злоупотреблении полномочиями. Это следует из данных на сайте Мещанского суда Москвы.

1 февраля суд арестовал бывшего заместителя исполнительного директора – управляющего директора по финансам «Роснано» Галстяна на срок один месяц и 28 суток. Обвиняемому и его защитнику отказали в удовлетворении ходатайства об избрании более мягкой меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Галстян обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В качестве наказания по этой части предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

В тот же день суд в Москве отправил в СИЗО по такому же обвинению бывшего заместителя председателя правления – исполнительного директора «Роснано» Подольского и Касенкову, занимающую в компании пост директора по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона.

О задержании фигурантов МВД РФ сообщило 31 января. По информации следствия, в 2017 г. фигуранты дела предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств, чтобы скрыть результаты экономической деятельности компании. Искаженные данные были предоставлены единственному акционеру «Роснано», благодаря чему корпорация избежала отзыва ранее выданных государственных гарантий и привлекла дополнительное финансирование. В результате преступной схемы с 2022 по 2024 г. государство выделило компании свыше 43 млрд руб.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных