Бывшие топ-менеджеры «Роснано» обжаловали арест
1 февраля суд арестовал бывшего заместителя исполнительного директора – управляющего директора по финансам «Роснано» Галстяна на срок один месяц и 28 суток. Обвиняемому и его защитнику отказали в удовлетворении ходатайства об избрании более мягкой меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Галстян обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В качестве наказания по этой части предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.
В тот же день суд в Москве отправил в СИЗО по такому же обвинению бывшего заместителя председателя правления – исполнительного директора «Роснано» Подольского и Касенкову, занимающую в компании пост директора по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона.
О задержании фигурантов МВД РФ сообщило 31 января. По информации следствия, в 2017 г. фигуранты дела предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств, чтобы скрыть результаты экономической деятельности компании. Искаженные данные были предоставлены единственному акционеру «Роснано», благодаря чему корпорация избежала отзыва ранее выданных государственных гарантий и привлекла дополнительное финансирование. В результате преступной схемы с 2022 по 2024 г. государство выделило компании свыше 43 млрд руб.