Группа «Иванушки International» может сменить название
Коллектив «Иванушки International» может изменить название на фоне обсуждений использования англицизмов. Об этом сообщил продюсер группы Игорь Матвиенко.
«Вот так будут теперь называться и писаться: группа "Иванушки", а слово International – зачеркнуто», – сказал он ТАСС.
Он признал, что «англицизмы надоели». «Тем не менее, кто хочет оставить английские названия, я бы предложил ввести дополнительный налог на это», – добавил он.
С 1 марта в силу вступил закон, направленный на защиту русского языка в публичном пространстве. В соответствии с ним бизнес должен доводить информацию до потребителей только на русском языке: речь идет о вывесках, рекламе и указателях.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, актер Дмитрий Певцов заявил, что не должны использовать иностранные псевдонимы и российские артисты.