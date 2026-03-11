Газета
Российская лыжница Багиян выиграла золото на Паралимпиаде в гонке на 10 км

Ведомости

Российская лыжница Анастасия Багиян выиграла гонку на 10 км и принесла России четвертую золотую медаль на Паралимпиаде 2026 г. в Италии. Для спортсменки это второе золото на Играх.

Багиян выступала в категории NS1, в которой соревнуются спортсмены с нарушением зрения. Ее спортсменом-ведущим был Сергей Синякин. Она финишировала за 29 минут 39,7 секунды. Второй пришла чешка Симона Бубеничкова, которая показала результат 31 минута 59,1 секунды. Третье место заняла немка Леони Мария Вальтер с результатом 35 минут 30,8 секунды.

Третье для сборной России золото завоевал лыжник Иван Голубков в забеге на 10 км среди спортсменов с нарушениями функций ног. Он преодолел дистанцию за 24 мин. 5,8 сек.

10 марта Багиян выиграла вторую золотую медаль для сборной России на Паралимпийских играх в Италии. Она показала результат 3 мин. 16,1 сек. во время лыжного спринта.

