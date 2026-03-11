Российская лыжница Багиян выиграла золото на Паралимпиаде в гонке на 10 км

Багиян выступала в категории NS1, в которой соревнуются спортсмены с нарушением зрения. Ее спортсменом-ведущим был Сергей Синякин. Она финишировала за 29 минут 39,7 секунды. Второй пришла чешка Симона Бубеничкова, которая показала результат 31 минута 59,1 секунды. Третье место заняла немка Леони Мария Вальтер с результатом 35 минут 30,8 секунды.