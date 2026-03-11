Максима Каца заочно приговорили к девяти годам колонии
Блогера Максима Каца
Суд установил, что в течение года Каца дважды привлекали к административной ответственности из-за нарушений порядка деятельности иноагента. В июле 2024 г. он опубликовал материал без необходимой пометки.
С учетом предыдущего приговора, когда блогера осудили на восемь лет колонии по делу о фейках о ВС РФ, сейчас он приговорен к девяти годам тюремного срока. Его также лишили права заниматься администрированием сайтов на шесть лет.
В конце сентября 2025 г. Каца объявили в розыск во всех странах – участницах Интерпола. В России блогер был заочно арестован в тот же период. За уклонение от обязанностей иноагента без учета предыдущего приговора ему грозило до двух лет лишения свободы.
Второе уголовное дело против Каца было возбуждено в августе. Поводом для этого стало заявление в Роскомнадзор члена НПО «Депутаты мирной России» (деятельность организации признана нежелательной в РФ).